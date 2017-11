Le prince Harry et Meghan Markle vont se marier au printemps 2018

publié le 27/11/2017 à 11:08

Enfin ! Les sujets de sa Gracieuse Majesté n'en pouvait plus d'attendre. Le second fils du prince Charles et de Diana, Harry, va se marier. Les Britanniques sont déjà tombés follement amoureux de William et de son épouse Kate Middleton. Leur mariage, la longue robe blanche de celle qui n'était qu'une roturière, le baiser au balcon de Buckingham Palace... Voici autant d'images qui restent gravés dans l'esprit collectif du royaume.



Le Royaume-Uni aura donc une deuxième cérémonie mémorable. Dans un communiqué du 27 novembre 2017, publié par Clarence House, la résidence officielle du prince Charles, on peut lire : "Son altesse royale et Mlle Markle se sont fiancés à Londres plus tôt ce mois-ci. Le Prince Harry en a informé sa Majesté la reine et d'autres membres proches de sa famille".



Cela faisait plusieurs semaines que la presse spécialisée pressentait une future union entre le jeune prince et l'actrice américaine rendue célèbre par son rôle de Rachel Zane dans la série Suits : Avocats sur mesure. Les marques d'affection en public se multipliaient et le couple a rencontré très officiellement (mais discrètement) sa grand-mère, la reine Elizabeth II pour l'informer de son choix et obtenir très probablement sa bénédiction. D'après les sources du magazine américain Us Weekly, qui avait raconté cette rencontre, l'actrice était "un peu nerveuse" mais l'entretien c'était "bien passé".