Le journal de 12h30 : l'école obligatoire dès 3 ans, un vrai changement

27/03/2018

Personne n'avait osé y toucher depuis Jules Ferry. 136 ans après, Emmanuel Macron rend l'école obligatoire dès l'âge de trois ans et non plus six. Chez les enfants, tout se joue en fait avant 6 ans disent des études scientifiques. Le président de la République et son ministre de l'Éducation nationale en sont convaincus.



La maternelle ne doit plus être une option mais bien la première étape fondamentale et incontournable du parcours scolaire. La maternelle doit permettre de lutter contre les inégalités sociales dès le plus jeune âge et prendre les difficultés à la racine. Cela veut dire que tous les petits de trois ans devront aller à l'école. On est presque à 97% avec des disparités : seulement 70% par exemple en Guyane. Cela veut dire aussi qu'il faudra y aller de manière assidue. Ce qui n'est pas toujours le cas aujourd'hui en maternelle.

La maternelle permet de plonger les enfants dans un bain langagier pour développer le langage, diversifier et enrichir le vocabulaire. Les enseignants parlent aux enfants, leur posent des questions à longueur de journée, reformulent. Les enfants sont plongés dans un univers de mots. Une habitude qu'ils n'ont pas tous à la maison et que l'école peut et doit compenser.

