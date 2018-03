Le journal de 12h30 : une minute de silence observée dans tous les Super U

publié le 26/03/2018 à 14:15

Ce n'est pas encore le grand hommage de la France qui aura lieu dans la semaine aux Invalides. Mais une minute de silence a été observée à midi pile dans tous les supermarchés U de France. Un hommage aux victimes de l'attentat de Trèbes. Aux trois personnes qui ont perdu la vie et à celui qui a donné la sienne, le lieutenant-colonel Arnaud Beltrame.



Mais, trois jours après, il reste encore beaucoup de questions sur l'auteur de l'attentat et ses proches. Comment a-t-il pu échapper aux écrans radars, comment s'est-il préparé en toute discrétion ? Deux personnes sont toujours en garde à vue, un jeune homme de 17 ans et la compagne du tueur, une jeune femme à peine majeure et déjà fichée "S". Récemment convertie, très radicalisée, elle semblait justifier les attentats sur le territoire français auprès des enquêteurs.

En marge de l'enquête et des hommages, les personnalités politiques attaquent, mettant en avant les interrogations qui entourent l'attentat. Laurent Wauquiez, le président des Républicains, exige le rétablissement de l'état d'urgence tandis que Marine Le Pen réclame de son côté la démission du ministre de l'intérieur Gérard Collomb. La présidente du Front National affirme que la loi sur la sécurité intérieure est "nulle". "Une petite loi de police administrative", a-t-elle ajouté.

Pourtant, "rien ne permettait de déceler un passage à l'acte", a expliqué dès vendredi le Procureur de Paris, François Molins. Des débats que suit de loinla mère d'Arnaud Beltrame. Invitée de RTL lundi 26 mars, elle demande Elle demande à ce que la lumière soit mise sur les héros plus que "sur les tueurs, les monstres".

À écouter également dans ce journal :

Santé - 25 mesures, allant du remboursement des traitements contre le tabagisme à la généralisation de la vaccination contre la grippe dans les pharmacies, ont été dévoilées en Comité interministériel. Objectif d'Édouard Philippe : préserver 100.000 vies.



Fiscalité - L'impôt sur le revenu sera bien prélevé à la source au 1er janvier 2019. Bruno Le Maire, le ministre de l'économie, exclut tout nouveau report, contrairement à ce qu'espérait Pierre Gattaz, le patron des patrons.



Économie - La France fait enfin partie des bons élèves. Le déficit public a été ramené à 2,6% du Produit Intérieur Brut l'an dernier. C'est la première fois que la France est dans les clous européens, c'est à dire en dessous des 3% depuis 10 ans et la crise financière.



International - Carles Puigdemont est en prison en Allemagne. Le chef indépendantiste catalan a été arrêté dimanche 25 mars, alors qu'il rentrait du Danemark voisin en voiture pour rejoindre la Belgique où il est en exil depuis 7 mois.



Football - Florian Thauvin a quitté les Bleus en raison d'une blessure aux ischio-jambiers. L'ailier marseillais est forfait pour le match face à la Russie de mardi 27 mars.