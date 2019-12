publié le 28/12/2019 à 18:58

Le climat et les catastrophes naturelles bel et bien liés. Ces phénomènes extrêmes, conséquences du changement climatique, ont engendré bien souvent un lourd bilan humain mais aussi un coût très important pour l'économie.

Des inondations dans le nord de l'Inde en passant par le typhon Lekima en Chine jusqu'à l'ouragan Dorian en Amérique du nord, l'ONG Christian Aid fait le bilan de 2019. Au total, elle recense 15 catastrophes naturelles liées au changement climatique. 7 de ces 15 catastrophes ont provoqué plus de 10 milliards de dollars de dégâts. En tête : les feux de forêts en Californie d’octobre et novembre dernier pour un coût estimé à 25 milliards de dollars. En seconde position se trouve le typhon Hagibis en octobre au Japon.

L'ONG souligne que les chiffres financiers ne permettent pas de jauger de l'importance de la catastrophe. Les coûts financiers sont plus élevés dans les pays riches mais en terme de vies humaines, ce sont les populations les plus pauvres qui paient le prix le plus élevé. Les inondations ont fait 1.900 morts au nord de l'Inde, 1.300 au Mozambique.

Point commun de toutes ces catastrophes : le réchauffement climatique. Les sols rendus plus secs, aggravent les conséquences en cas de fortes pluies. Quant au réchauffement de la température des océans, il renforce les cyclones par exemple.