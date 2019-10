publié le 14/10/2019 à 05:02

Une catastrophe naturelle d'une violence rare s'est abattu sur le Japon. Le puissant typhon Hagibis a tué au moins 35 personnes et fait 11 disparus, selon des responsables officiels, dans le dernier bila de ce dimanche 13 octobre. On dénombre encore 187 blessés et 3 millions de personnes ayant dû quitter leur domicile.

Maisons submergées, glissements de terrain, cours d'eau en furie : la tempête chargée de pluies d'une intensité "sans précédent" a semé la désolation en traversant le centre et l'est du pays, dans la nuit de samedi à dimanche. "Actuellement 110.000 policiers, pompiers, garde-côtes et soldats des Forces d'autodéfense font tout leur possible dans les opérations de recherche et de sauvetage et cela devrait continuer toute la nuit", a déclaré le Premier ministre Shinzo Abe.

L'intensité "sans précédent" des précipitations selon l'Agence météo japonaise (JMA) avait poussé celle-ci à émettre son niveau d'alerte aux pluies maximale, réservé aux situations de catastrophe prévisible. Hagibis avait touché terre ce samedi 12 octobre peu avant 19 heures (12 heures en France) et atteint Tokyo vers 21 heures, accompagné de rafales de vent allant jusqu'à près de 200 km/h, selon l'Agence.