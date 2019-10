publié le 30/10/2019 à 06:51

Des incendies ravagent la Californie. Les deux que l’on surveille avec le plus d’attention sont distants de près de 800 km : au nord de San Francisco, dans le comté de Sonoma, 30.000 hectares ont brûlé ces derniers jours, beaucoup de vignes.

L'autre incendie, beaucoup plus au sud, se trouve à Los Angeles, 260 hectares. 7000 habitations et bâtiments dans les quartiers chic de Brentwood et Bel Air ont du être évacués. Une douzaine de villas ont brûlé, 5 ont été abîmées. C’est impressionnant mais dans un cas comme dans l’autre, ces zones ont connu des incendies de plus grande ampleur et avec plus de dégâts ces dernières années.

Ce qui inquiète le plus les autorités, c’est le vent. C’est pour cela que les services de la météo lancent pour toute la journée de mercredi, et jusqu’à jeudi matin, à Los Angeles une alerte rouge extrême. C’est un avertissement tout à fait extraordinaire. Les autorités utilisent un vocabulaire volontairement alarmant.

Des vents forts

Pourquoi ces vents sont-ils exceptionnels ? Il n’est pas rare que les vents soufflent fort en Californie à cette période de l’année. Dans le sud de la Californie, on les appelle les vents de Santa Anna, dans le nord, les Diablos. On dit que ces vents rendent fous. Des vents chauds, secs. Par exemple les Santa Anna viennent des déserts un peu plus à l’est.

C’est pour cela que la période des incendies en Californie c’est l’automne, car c’est le moment où la végétation est très sèche après l’été, et où les vents commencent à souffler très fort. Non ce qui rend cet épisode venteux exceptionnel, c’est la puissance des vents, une force qui n’a pas été enregistrée depuis 12 ans. Entre 80 et 115 kilomètres heures, avec des rafales à 125 km/h, ça veut dire au delà de la puissance des ouragans de force 1.

Et ces vents peuvent attiser et étendre très rapidement les feux, et en déclencher d’autres. C’est pour cela qu’il y a encore cette nuit des coupures préventives d’électricité. Environ 600.000 foyers cette nuit dans le nord de la Californie, mais en fonction des vents, plusieurs millions de consommateurs pourraient à nouveau avoir leur électricité coupée, de façon préventive.

La responsabilité de la compagnie électrique ?

Le gouverneur de Californie pointe du doigt la responsabilité de la compagnie d’électricité, accusée de ne pas avoir entretenu ses infrastructures. Car plusieurs incendies, cette année et les années précédentes, se sont déclenchés après un incident électrique, une grosse branche qui tombe sur un poteau à cause du vent, court circuit, départ de feu, qui se répand très vite à cause du vent.



C’est la même compagnie d’électricité qui avait été accusée après le gigantesque incendie de Paradise, l’an passé, le plus meurtrier de l’histoire de la Californie, 85 morts, 18.000 bâtiments détruits. Dans un autre incendie l’an passé 180.000 hectares avaient brûlé. On en est pas du tout là pour l’instant cette année.