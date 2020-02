La chronique de Laurent Gerra du 28 février 2020

publié le 28/02/2020 à 09:20

Yves Montand a rendu hommage au Salon de l'agriculture, qui se tient actuellement à la porte de Versailles. "Les bouses de vaches se ramassent à la pelle", fredonne-t-il sur l'air des Feuilles mortes. Le chanteur reprend un autre de ses classiques, dans un clin d’œil à Blanchette, une vache croisée lors d'un Salon : "Quand on partait de bon matin, quand on partait sur les chemins, à bicyclette... Blanchette on était tous amoureux d'elle, on lui tripotait les mamelles".

Valéry-Giscard d'Estaing, l'ancien président est lui aussi un grand fan du Salon de l'Agriculture. Quand il y va, il se rend directement au stand de l'Auvergne, pour "y déguster un savoureux tripoux. Il faut que ça sente un peu le caca, mais pas trop".

Enfin, François Mitterrand a lu à voix haute une lettre écrite à sa maîtresse, Anne Pingeot, qui témoigne de la vie présidentielle intime. "Au hasard de Pigalle, j'ai rencontré une jolie quincaillerie qui vend tout plein de drôles accessoires en plastique. Je t'en acheté un, tu pourras le changer si ce n'est pas la taille... Il y a aussi des sympathiques petites cabines individuelles pour regarder des films d'auteur, ça change des longs-métrages d'Éric Rohmer."