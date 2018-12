"En Corrèze" ou "dans la Corrèze" ? Le bon usage des prépositions

publié le 30/12/2018 à 10:02

On parle sans cesse des départements à la radio, que ce soit pour indiquer le lieu où s’est produit un événement, celui d’où appelle un auditeur, ou bien pour donner la météo. C’est comme s’ils avaient toujours existé, mais bien sûr ce n’est pas le cas ! Les départements ont été créés sous la Révolution.



Le mot lui-même est formé sur le verbe "départir", au sens de "partager, séparer". Il s’agissait de diviser le territoire pour l’administrer plus aisément. 83 départements ont été créés, dont la dimension était conçue pour permettre à chacun de se rendre au chef-lieu, quel que soit son lieu de résidence, en une journée de cheval au maximum. La France en compte aujourd’hui 101, le plus récent étant celui de Mayotte, aux Comores, dont les habitants ont opté pour le statut de département en 2011.

Les noms des départements viennent en grande majorité des cours d’eau qui les traversent : Gironde, Corrèze, ou Hauts-de-Seine. Viennent ensuite les noms de montagnes, Cantal, Jura, Puy-de-Dôme. Il y a deux curiosités nommées d’après des étendues végétales, les Yvelines et les Landes, deux autres par leur situation géographique unique : le Nord et le Finistère (le bout du nez de la Bretagne représentant littéralement la "fin de la terre").

Un seul département doit son nom à la pure poésie : la Côte-d’Or, pour la couleur dorée de ses vignes en automne. Joli, n’est-ce pas ? Autres curiosité : le Var a cette particularité que le Var n’y passe pas – ou plus, en fait, car les frontières du département ont été modifiées au XIXe siècle, à l’occasion du rattachement à la France du comté de Nice.

Pas de règle mais des usages

Mais je ne vais pas conclure cette chronique sur les départements sans répondre à la question que m’a adressée Stéphane Ruffieux et que l’on me pose environ une fois par semaine. "J’ai entendu ce matin quelqu’un parler des 'gilets jaunes' DANS la Moselle, m’écrit-il, et ça a heurté mon oreille. J’ai tendance à dire que j’habite DANS l’Eure mais que Rouen est EN Seine-Maritime, que Metz est EN Moselle et Strasbourg DANS le Bas-Rhin. Y a-t-il une règle ?".



Il n’y a pas de règle en la matière, seulement des usages et totalement divergents ! Si vous voulez des détails, allez consulter Larousse.fr, à la préposition "en", onglet "difficultés". Par exemple, "pour les noms simples féminin singulier commençant par une consonne, selon Larousse, l’usage tend à fixer l’emploi de l’une ou l’autre préposition, en fonction, semble-t-il, du nombre de syllabes du nom. On dit plus volontiers : en Charente, en Corrèze, en Dordogne, en Moselle, en Savoie, en Vendée (noms de deux syllabes sonores). Mais : dans la Creuse, dans la Drôme (…)". Et ce n’est qu’un extrait.



"Semble-t-il", "plus volontiers"... l’usage est si fluctuant que j’ai envie de vous dire "Vous êtes libres !". C’est pas chouette ? Faites comme Stéphane, fiez-vous à vos oreilles : si ça sonne bien, c’est que c’est la bonne préposition.