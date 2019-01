"A priori", "idem"... Nous parlons tous un peu latin

publié le 05/01/2019 à 08:48

Même si vous étiez le plus nul des nullards en initiation au latin, en classe de cinquième, a priori, vous parlez latin, et tous les francophones, idem. C’est pas chouette, ça ? Déjà, tenez, "a priori" et "idem", c’est du latin. C’est pour cette raison que l’on ne met pas d’accent sur le a de "a priori" (ni sur le a et le e de "a posteriori"). Mais ce qui m’a donné envie de vous parler de latin, ce matin, c’est un journaliste du Monde, où il ne vous a pas échappé que je corrige la prose de ses semblables quand je ne suis pas à RTL. "On dit bien “des media”, pas de s, pas d’accent sur le e, parce que c’est du latin ?", m’a-t-il demandé.



En latin, media, sans accent, sans s, est le pluriel de mediumqui est la "moitié", le "milieu", l’intermédiaire, quoi. Mais ce latin-là, qui d’ailleurs nous est arrivé par l’américain "mass media",est désormais francisé, digéré : on dit "un média" et "des médias", avec accent sur le é et s final au pluriel. Les autres formes sont considérées comme vieillies.

En revanche, il y a quantité de mots latins que le français utilise quasiment tels quels. Des mots aussi courants que curriculum vitae, par exemple, ou et cetera (et caetera), alter ego, cancer, qui veut dire "crabe", cannabis, qui veut dire "chanvre", grosso modo, impromptu, intérim, in vitro, intra muros, lavabo, qui veut dire "je laverai", libido qui signifie "envie, désir", lumbago, lupanar, mea culpa, mordicus, nec plus ultra, quidam, recto verso, visa, virus, qui veut dire "venin, poison", et toutes les rimes en "um", comme ultimatum, summum, album, calcium, géranium, ou tenez ces magnums de champagne que nous avons bus pendant les fêtes !

40 à 80 % des mots sont plus ou moins issus du latin

Mais quelle est donc la proportion de latin en français ? Vous vous souvenez du début des albums d’Astérix ? "En 50 avant Jésus-Christ, toute la Gaule est occupée par les Romains... Toute ?" Goscinny écrit que non, mais en fait, c’est oui. Il n’existait aucun village d’irréductibles Gaulois. Du coup, le latin, langue de l’envahisseur, s’est imposé progressivement, et pour des siècles, d’abord dans les classes supérieures de la société, et chez les lettrés notamment.



Et comme les langues sont perméables, les divers dialectes que parlaient les gens du peuple se sont imprégnés de latin au fur et à mesure, en le digérant et le parfumant à leur propre sauce, et au bout de quelques siècles, on a fini par arriver au français. En fait de 40 à 80 % des mots que nous utilisons sont issus plus ou moins directement du latin, selon qu’on considère les mots qui sont dans le dictionnaire ou les mots d’usage courant. Bref, nous sommes tous des latinistes ! CQFD.