et Nicolas Scheffer

publié le 27/10/2019 à 16:44

"Le port du voile dans l'espace public n'est pas mon affaire. Dans les services publics, à l'école, c'est mon affaire", résumait Emmanuel Macron à la Réunion le 24 octobre, pressé de préciser sa pensée concernant la laïcité.

Si le port du voile dans l'espace public n'est pas affaire de président, la laïcité est un sujet qui inquiète les Français : huit Français sur dix jugent que le principe est menacé en France, selon un sondage Ifop réalisé pour Le Journal du dimanche. La société partage cette crainte, quelque soit l'appartenance politique.

Pour 35 % des Français, la laïcité est menacée "tout à fait" et "plutôt" pour 43 % des sondés. Seuls 22 % sont d'un avis contraire. Cette proportion est semblable à celle enregistrée en novembre 2015, mais en 2005, seul six Français sur dix (58 %) jugeaient la laïcité menacée.

80 % des personnes interrogées pensent que "la question de la laïcité se pose aujourd'hui différemment en France s'agissant de la religion musulmane". 61 % pensent que "l'islam est incompatible avec les valeurs de la société française".

73 % contre le voile des accompagnantes de sorties scolaires

Concernant les réponses, le Rassemblement national est pour 37 % des sondés, le parti politique le plus à même de lutter contre l'islamisme en France, contre 20 % pour le gouvernement et la majorité LaREM, 15 % pour Les Républicains et 6 % pour le Parti socialiste.

Les Français interrogés sont très majoritairement favorables à l'interdiction des prières de rue (82 %) et à l'interdiction du port de signes religieux pour les usagers des services publics (75 %), après la polémique où une femme a été prise à partie dans un hémicycle de Conseil régional parce qu'elle portait le voile, 73 % des Français souhaite interdire le port du voile aux accompagnants de sorties scolaires ainsi que pour les salariés du secteur privé (72 %). En revanche, les Français sont favorables aux menus de substitution sans porc dans les cantines scolaires (61 %).