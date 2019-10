Macron sur le voile : "Une mise au point à l'intention de sa majorité", selon Duhamel

publié le 25/10/2019 à 19:47

Après plusieurs jours de polémique, Emmanuel Macron s'est finalement exprimé jeudi 24 octobre sur le sujet depuis La Réunion où il était en déplacement. "Le port du voile dans l'espace public n'est pas mon affaire. Dans les services publics, à l'école, c'est mon affaire. (...) Dans les services publics, il y a un devoir de neutralité. Quand on éduque nos enfants, on demande qu'il n'y ait pas de signe religieux ostentatoire. Après, ce qui se passe dans l'espace public, c'est pas l'affaire de l'État ou du président de la République", a-t-il dit sur la chaîne Réunion la 1ère.

Pour Alain Duhamel, il s'agissait en premier lieu d'une "mise au point à l'intention de sa propre majorité divisée sur la question". Le journaliste politique estime qu'Emmanuel Macron a rappelé "la tradition républicaine la plus orthodoxe : quand on remplit une mission de service public, c'est sans signe religieux ostentatoire. Dans l'espace public, chacun s'habille comme il veut".

Alain Duhamel a également évoqué la proposition de loi visant à interdire le port du voile dans l'espace public. Selon lui, elle ne sera "pas votée par l'Assemblée nationale, et si jamais elle l'était, elle serait retoquée par le conseil d’État. La seule solution serait de réviser la Constitution et on n'en n'est pas là". Quant à l'accompagnement des sorties scolaires par des mères portant le voile, sujet sur lequel Emmanuel Macron ne s'est pas exprimé, Alain Duhamel rappelle que "c'est légal".