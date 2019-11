La Sainte-Catherine, une fête marginale toujours célébrée dans la mode

publié le 25/11/2019 à 11:03

Elles doivent, selon la tradition, porter un chapeau sur la tête tous les 25 novembre. La fête de la Sainte-Catherine concerne les femmes de 25 ans, toujours célibataires et sans enfant. Des Catherine qui sont, sur le papier, de plus en plus nombreuses.

Si, avant les années 1990, le mariage avant 25 ans était la norme, c'est aujourd'hui très rare. À peine 4% des jeunes femmes sont mariées à cet âge-là, soit une petite minorité. Mais attention, cette fête perdure dans certains grands groupes, à l'image du Printemps-Haussmann, comme nous l'explique Libération du lundi 25 novembre. Comme chaque année, les salariées célibataires et sans enfants, qui fêtent en 2019 leurs 25 ans, vont pouvoir prétendre au titre de Catherinette de l'année.

La fête des "petites mains" de la mode

L'élection, par les clients, aura lieu à l'issu d'un grand défilé organisé dans le magasin parisien. "Ringard", répond Lucie 24 ans, salariée au Printemps dans une interview à Libération, qui dit avoir été stupéfaite de l'existence de cette fête qu'elle juge "sexiste". "L’événement donne l'impression que les femmes ont une date de péremption".

C'est aussi l'avis d'associations féministes comme "Osez le féminisme" qui dénonce une mise en scène dégradante qui "perpétue des stéréotypes sexistes et enferme les femmes dans des rôles traditionnels, se marier et enfanter".

Pourtant, rappelle Libération, la fête des Catherinette était, par le passé, une fête féministe comme l'explique Anne Monjaret, ethnologue au CNRS. "Au cours du XXe siècle, la Sainte-Catherine a pourtant été l’occasion, pour les couturières, de prendre la parole et de s’affirmer dans l’espace public. Les "petites mains" des années 20 profitaient de ce jour pour défier l’autorité patronale et dénoncer la domination masculine". Aujourd'hui encore, la Sainte-Catherine est très largement fêtée dans le milieu de la mode car Catherine est la patronne des célibataires et celle, aussi, des couturières.