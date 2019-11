publié le 05/11/2019 à 18:33

"Ne faites pas votre maîtresse d'école", "Merci pour vos réflexions quasi maternelles"... Des remarques sexistes lancées par des députés. Yaël Braun-Pivet, députée La République En Marche, dénonce le sexisme ambiant à l'Assemblée nationale, dans un entretien au magazine Elle.

La présidente de la Commission des lois confie ne jamais avoir été confrontée à cette problématique lorsqu'elle était avocate. "J'ai découvert ce phénomène avec l'exercice du pouvoir. Pendant la campagne des législatives, en 2017, mon adversaire m'avait laissée entendre que j'étais incapable de devenir députée parce que j'étais mère, qui plus est d'une famille nombreuse, et parce que je n'avais pas d'expérience. Les premiers articles de presse me concernant étaient sur le même ton", dénonce-t-elle.

Mais Yaël Braun-Pivet ajoute que "la grande majorité des élus s'engage aujourd'hui". "Heureusement, l'aspiration à l'égalité transcende les partis. Mais tant qu'elle n'est pas évidente pour tout le monde, on doit continuer à en parler, à dénoncer ces insultes et ces réflexes", conclut-elle.