La Rochelle : débarquement de 63 hélicoptères et 350 militaires américains

Des soldats américains (US Army) s'entraînent en Pologne, en juin 2020

publié le 06/07/2020 à 17:41

C'est une opération militaire importante qui doit se tenir de ce mardi 7 juillet au 6 août prochain à la Rochelle (Charente-Maritime). L'Opération Mousquetaire, ainsi qu'elle est dénommée, est un débarquement peu courant. 350 personnels, 500 véhicules, 250 conteneurs et 63 hélicoptères américains doivent descendre sur le sol français, rapporte Sud Ouest.

Si les conditions météo le permettent, l'US "Endurance" doit rejoindre le Grand Port maritime ce mardi ou ce mercredi. Une fois les personnels et le matériel débarqués, ils traverseront la France. Selon le ministère des Armées cité par le quotidien local, il s'agit d'une opération de "relève des forces américaines en Europe", qui "transite en partie par la France."

La destination de ce convoi est l'est de l'Europe, particulièrement l'Allemagne et la Pologne. Il rejoindra ces pays par voies aériennes, terrestres et ferroviaires. Des forces américaines y sont présentes en permanente dans le cadre d'accords militaires bilatéraux.