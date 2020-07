publié le 01/07/2020 à 08:29

En Allemagne, l’armée vient d’annoncer la dissolution de ses forces spéciales emblématiques, les troupes d'élites allemandes appelées les KSK, suite à plusieurs scandales et notamment une proximité avec les milieux néo-nazis.



Cela fait longtemps que les incidents se multiplient au sein de ces forces militaires. Une fête d’adieu qui donne lieu à des saluts hitlériens. Des armes découvertes dans la propriété publique d’un soldat et encore une liste de 17 personnalités, la plupart du temps de gauche ou écologiste, liste avec téléphone portable et adresse personnelle, retrouvée au domicile d’un réserviste.

Encore plus inquiétant, la ministre allemande de la Défense a évoqué la disparition pure et simple de 48.000 munitions et de 62 kg d’explosifs au sein de cette unité d’élite. Selon un rapport du contre-espionnage militaire, une vingtaine de soldats des KSK seraient des extrémistes de droite, proches de milieux ultra nationalistes. Il ne s’agit plus de cas isolés constate le rapport qui relève une nouvelle dimension de l’extrême droite au sein des forces militaires d’élite en Allemagne.

La ministre va donc dissoudre l’une des quatre compagnies des KSK en attendant le "coup de balai en acier" qu’elle a promis. En attendant, ces forces spéciales sont interdites de mission l'étranger.

