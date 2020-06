Les viseurs d'étoiles de Sodern pour remplacer le GPS !

publié le 28/06/2020 à 08:30

L'entreprise française, Sodern a mis au point une nouvelle technologie pour concurrencer le GPS qui intéresse la Direction Générale de l'Armement.

Aujourd'hui tous les avions sont équipés de GPS pour se géolocaliser dans le ciel. A l'origine, le GPS désignait le système de positionnement américain. C'est devenu un nom générique pour parler de tous ces systèmes qui permettent de se localiser. En Europe on a Galileo, les russes ont Glonass et ce sont des satellites qui sont au coeur du système.

Les performances des GPS ne sont pas remises en question. Mais ces systèmes ont 2 faiblesses surtout dans le domaine militaire : on peut les brouiller, donc ça ne marche plus, l'avion ne sait plus où il est et on peut les leurrer, les tromper et faire croire aux avions qu'ils sont au-dessus d'un point A alors qu'ils volent au-dessus d'un point B. L'invention de Sodern s'affranchit de ces risques.

Sodern est le leader mondial des viseurs d'étoiles. Ce sont des petits appareils qui équipent d'ailleurs les satellites et qui permettent de se repérer grâce à la position des étoiles dans la voie lactée, comme le faisaient les navigateurs il y a des centaines d'années.

Calibration d'un viseur d'étoiles Crédit : Sodern

Installer des viseurs d'étoiles ne suffit pas. Il faut aussi dans l'avion une centrale inertielle. De la taille d'une boîte à chaussures elle permet de gérer la trajectoire à l'avion. Sodern s'est associée à Safran Electronics et Défense.

Le tour de force de Sodern est de faire en sorte que ses viseurs d'étoiles soient capables de voir les étoiles le jour. Le secret est bien gardé mais le principe est d'arriver à occulter le bleu du ciel, parce qu'au-dessus il fait noir et on voit les étoiles. Le système en revanche ne fonctionne pas s'il y a des nuages mais les avions militaires volent souvent au-dessus.

Dans un premier temps, il n'est pas question que les viseurs d'étoiles remplacent totalement le GPS. Ils vont plutôt le seconder en cas d'intervention malintentionnée venant d'un ennemi.

Des démonstrations ont déjà été faites l'année derrière, avec succès donc ces viseurs d'étoiles pourraient équiper d'abord des avions militaires et ensuite des navires de guerre.