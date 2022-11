La ministre de l’Enseignement supérieur répond au cri de détresse d’une étudiante

La vidéo de cette étudiante a déjà été visionnée plus de 8 millions de fois, pourtant elle ne fait que raconter le quotidien de nombreux jeunes. La bourse d'études de Maëlle a été amputée de 245 euros, alors elle a crié sa détresse sur les réseaux sociaux. Cette étudiante boursière de 20 ans, en quatrième année à Sciences Po Paris, dénonce ses conditions de vie.

Dans sa vidéo publiée sur TikTok, Maëlle est en larmes. L'étudiante appelle à l'aide car sa bourse passe de 345 à 100 euros par mois. "Je me suis dit que juste 100 euros c'est vraiment une blague, c'est rien. J'étais juste énervée parce que je me dis : 'Jusqu'où ça va aller ?'", confie-t-elle à RTL. En cause : l'augmentation du salaire de sa mère, qui a déménagé à Mayotte.

Cet argent supplémentaire ne sert qu'à faire face au coût de la vie sur place, beaucoup plus élevé qu'en métropole. "Sur les îles, tout est très cher, donc ils lui donnent cette aide et moi je me retrouve avec une bourse échelon 0 bis. S'ils avaient compté sans la vie chère, je serais à l'échelon 3 ou 4".

Une cagnotte pour aider Maëlle

La vidéo de Maëlle a fait réagir la ministre de la Recherche et de l'Enseignement supérieur, Sylvie Retailleau. Elle assure prendre la situation au sérieux. "Maëlle a le droit à nouveau d'une aide d'urgence. J'ai lancé une concertation pour travailler sur les conditions de vie étudiante, avec un point particulier sur les bourses étudiantes", explique la ministre. "C'est vraiment un problème qu'on a pris à bras-le-corps".

Une cagnotte a été lancée pour aider l'étudiante. En 24 heures, elle a récolté près de 15.000 euros.

