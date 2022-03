Le projet de "zone apaisée" dans le centre de la capitale avait déjà été décalé de 2022 à 2024. La mairie de Paris a avancé la possibilité de demander des justificatifs pour circuler dans les zones concernées. Ces justificatifs pourront être des tickets de caisse, ou une ordonnance d'un médecin de la zone.

David Belliard, adjoint EELV d'Anne Hidalgo à la transformation de l'espace public, a annoncé : "Sur la zone apaisée, nous allons mettre en place des contrôles à la sortie. À travers des contrôles aléatoires, il faudra prouver qu'on avait quelque chose à y faire. Par exemple, un ticket de caisse si on est allés faire ses courses. Si on est allé chez le médecin, il faudra montrer qu'on est allé à cette consultation. Ça se prouve par des justificatifs. La police municipale en sera en charge" de contrôler.

Pourtant, la préfecture de police de Paris a fait connaître ses réserves sur la globalité du projet : "Le Préfet ne valide pas en l'état le projet. À Paris, la police de la circulation est une compétence partagée entre le préfet de police et la maire de Paris. Tel qu'envisagé, (ce projet) suppose une décision conjointe de la maire et du préfet de police. À ce jour, le préfet de police n'a pas été saisi d'un dossier précis comportant notamment les impacts de cette mesure sur les flux de véhicules et les reports de trafic tenant compte de l'ensemble des aménagements réalisés ou projetés."

Le but de cette "Zone apaisée", qui s'étend sur les quatre premiers arrondissements et une partie des Ve, VIe et VIIe, est de limiter le trafic de transit, qui représenterai plus de 50% du trafic de la zone d'après la Mairie de Paris. Les riverains, commerçants, personnes à mobilité réduite et employés de la zone ne seront pas concernés.