Présidentielle 2022 : Anne Hidalgo juge cette campagne "très moche"

"Cette campagne est très moche, vulgaire, violente." Ce sont les mots choisis par Anne Hidalgo, la candidate socialiste pour qualifier la course à la présidentielle. "C'est une campagne dans laquelle il y a beaucoup de bruit, et finalement très peu de préoccupations des Français prises en considération", a-t-elle dénoncé sur BFM. "Je ne veux pas qu'on soit réduit à un choix entre réélire un président qui a quand même mis le pays dans cet état et l'extrême droite", a ajouté l'actuelle maire de Paris.

Plusieurs candidats sont dans le viseur d'Anne Hidalgo, notamment Jean-Luc Mélenchon. Celui qui a reçu le "soutien" de Ségolène Royal n'est "pas du tout sur des positions de la gauche qui veut gouverner, pour la candidate socialiste. Le sujet de Jean-Luc Mélenchon, c'est surtout de faire en sorte que le PS disparaisse, c'est une obsession". Quant à Emmanuel Macron, pas encore officiellement déclaré candidat, elle est persuadée que les électeurs de gauche "savent très bien que s'ils avaient à voter pour lui ce serait faute de mieux. Ce que je veux leur montrer c'est qu'il y a mieux, il y a beaucoup mieux".

Cependant, les sondages créditent la candidate de seulement 1,5 à 3 % des intentions de vote. Trop peu pour espérer peser dans la campagne présidentielle. Si Anne Hidalgo assure ne pas "être dans le déni", elle garantit être "dans la combativité".