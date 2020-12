La France championne d'Europe des écoles de commerce

publié le 09/12/2020 à 09:32

Cette année, la France est championne d'Europe, au moins dans un domaine, qui plus est inattendu : elle possède les meilleures écoles de commerce du continent. C'est le classement annuel du journal britannique Financial Times qui l'établit.

Sur les dix premières écoles supérieures de business européennes, la France occupe non seulement la première place, avec HEC, mais aussi trois autres, avec l'INSEAD, à Fontainebleau, l'Essec, à Cergy-Pontoise et l'ESCP, à Paris, qui est aussi la doyenne mondiale des écoles de commerce, puisqu'elle a été fondée en 1819. La France est ainsi le premier pays européen pour la formation des élites commerciales et des dirigeants d'entreprise, ce n'est pas rien.

Pour faire ce classement, sont pris en compte la qualité de l'enseignement, le niveau et le parcours des professeurs, la qualité et l'ampleur des programmes d'échanges internationaux et aussi le salaire d'embauche des étudiants, ou sa progression s'il s'agit d'une formation continue comme un MBA (Master of Business Administration), qui se fait généralement après 5 à 10 ans d'expérience professionnelle.

Moins de 10% de réussite au concours

Dans ces écoles, on y apprend le marketing, c’est-à-dire comment convaincre le consommateur, la gestion et la comptabilité, comment suivre les comptes d'une entreprise et la développer, la finance, les ressources humaines. Un cursus dure généralement trois années, plus ce qu'on appelle une année de césure, qu'on passe souvent à l'étranger.

En France, c'est la voie royale pour occuper un poste de cadre dirigeant dans une entreprise. Ce n'est pas le cas dans tous les pays. En Allemagne par exemple, bon nombre de patrons de très grandes entreprises ont commencé à la base, et ont grimpé les échelons.

Pas facile cependant d’intégrer une bonne école : l'année dernière, il y avait par exemple 5319 candidats à HEC, pour 400 places. Et la proportion est sensiblement la même pour l'ESSEC et l'ESCP. Ces concours se préparent en deux ans, dans les grands lycées de France, à Paris comme en région. L'INSEAD recrute seulement des étudiants déjà engagés dans la vie active.

Une éducation française élitiste ?

Comme ce sont des écoles privées, les tarifs sont très élevés. À HEC, une année coûte 24.000 euros, scolarité et logement sur le campus compris, avec un système de bourse pour les étudiants dont les familles ne peuvent pas payer ce prix. À l'INSEAD, un MBA d'une année coûte 85.000 euros. C'est la différence avec les grandes écoles d'ingénieurs, qui sont publiques, et où la scolarité coûte quelques centaines d'euros par an seulement, comme à l'université.

Voilà donc un motif de satisfaction pour la France, au lendemain de la parution d’un autre classement qui, lui, fait mal : les élèves français sont en effet classés à la dernière place de l'Union européenne pour les maths en CM1, et à l'avant-dernière place en 4ème.

C'est le gros problème de notre pays : nous avons d'excellentes filières de formation des élites, et en revanche l'éducation générale est beaucoup moins performante. Et pourtant, le ministre de l'Éducation Nationale, Jean-Michel Blanquer, est l'ancien patron de l'ESSEC, l'une des écoles de commerce les plus réputées.