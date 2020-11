publié le 22/11/2020 à 11:30

Chaque dimanche de 19h30 à 20h, "On refait le sport" revient sur les temps forts du week-end dans toutes les disciplines et reçoit un invité de marque. Celui de l'émission du 22 novembre sera le ministre de l'Éducation nationale, de la Jeunesse et des Sports, Jean-Michel Blanquer.

L'homme de 55 ans commentera le plan de relance du gouvernement Jean Castex pour le monde sportif. Au total, près de 400 millions d'aides iront à tout le secteur, amateur, professionnel, salles de sport. Cette somme a été annoncée à diverses personnalités du sport, mardi 17 novembre.

Pour aider tout de suite les clubs et associations, un "fonds d'urgence" de 15 millions d'euros, la même somme qu'avant l'été, a été débloqué pour aider les structures les plus touchées. Autre annonce : la perspective de rouvrir le sport aux mineurs en décembre, si les conditions sanitaires le permettent, et avec des protocoles renforcés pour le sport pratiqué en intérieur.

Jean-Michel Blanquer sera aussi interrogé sur les révélations de violences physiques, sexuelles et morales dans plusieurs disciplines ces dernières semaines.