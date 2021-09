La chronique de Laurent Gerra du vendredi 17 septembre

François Bayrou fait le tour des radios et des chaînes d'information pour commenter l'actualité. "Posez-moi une question et j'éclairerai vos auditeurs de mes lumières qui sortent de ma grosse tête rouge", affirme ainsi l'ancien ministre de la Justice. Peu importe la question, "j'ai un avis sur tout", explique-t-il. Même sur la ménopause dont la journée mondiale est "le 18 octobre", rappelle François Bayrou, indiquant que 50% des femmes prennent 5 kilos pendant cette période. "Ce n'est pas une fatalité", assure-t-il. Et de poursuivre : "Voici mes cinq conseils bien être pour passer le cap sans prendre un gramme".

Si vous avez encore des questions et que François Bayrou n'est plus disponible, sachez que Google vient de publier la liste des dix questions les plus posées sur Internet. Et surprise : la question la plus posée est "comment faire un nœud de cravate ?". "Je crois que c'est de ma faute", a ainsi avoué l'ancien président français, François Hollande, expliquant avoir essayé pendant cinq ans d'avoir la solution. Mais résultat : "tout est allé de travers... même le nœud".

Cette semaine, on a aussi beaucoup parlé de Johnny, notamment avec l'inauguration d'une esplanade à son nom à Paris, ainsi qu'un grand concert hommage à Bercy. L'occasion de retrouver la compilation de "Johnny chante les Boudou" : "Prends un laitage et passe moi le blé", chantait ainsi Johnny Hallyday. Il avait également rendu un hommage à la ville de Saint-Tropez, en fredonnant : "Boudou Boudou Saint-Tropez, Boudou, Boudou, passe moi le blé".