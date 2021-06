Le meilleur de Laurent Gerra avec François Hollande

Après la gifle reçue la semaine dernière par Emmanuel Macron, toute la classe politique s’est montrée solidaire du président de la République. Parmi les soutiens les plus indignés, on a beaucoup remarqué celui de François Hollande. "Du jour où j’ai été élu Président, ma vie est devenue un enfer. Moi aussi, j’ai reçu des baffes, mais aussi des remontrances, des brimades. Dès le premier soir de l’élection, une folle a voulu m’embrasser sur la bouche à la Bastille devant tout le monde." s'est remémoré l'ancien chef de l'État auprès de mademoiselle Jade.



"Après, j’ai dû dormir dans le canapé, on m’a jeté mon rasoir Philips dans la mare de l’Élysée, on m’a coupé mes cravates, on m’a enfermé dans la salle de bain de La Lanterne avec Claude Sérillon, un cauchemar ! J’ai même été privé de dessert pendant 2 semaines. Et ça, aucun président avant moi ne l’avait enduré" regrette l'ancien chef de l'État.