La chronique de Laurent Gerra du mercredi 29 juin

Après la cuisante défaite du parti Reconquête lors des dernières élections législatives, Philippe de Villiers a voulu donner des nouvelles d'Éric Zemmour : "A l’heure actuelle, il a stationné sa monture sur l’aire d’autoroute de Montélimar. Je désirais le faire monter sur Tornado mais vu la taille du prince Éric, c’était mission impossible. Du coup, c’est sur Noisette, le poney du jardin d’acclimatation, qu’il a grimpé… et encore avec un escabeau !

À l'approche des vacances d'été, l'auteur-compositeur Vincent Delerm a lui été interrogé sur la possibilité d'opter pour des congés plus écologiques : "Avec ma copine Nadège, on va en vacances en Ariège. On a réservé une étable, dans une ferme écoresponsable. C’est ça les vacances écolo. Il faut être proche des animaux. En plus ils nous ont fait un prix, c’est seulement 100 euros la nuit".

Enfin, tandis que le pays connaît une nouvelle flambée de coronavirus, l'ancien ministre de la Santé Olivier Véran a souhaité faire passer un message : "Je tiens déjà à rappeler que la Covid repart à la hausse, mais ce n’est pas tout, une autre épidémie redoutable menace les vacances des Français. Le Moscow Mule. Après le Mojito entre 2020, et le Spritz en 2021, le Moscow Mule est le nouveau cocktail à la mode qui va faire des trous dans vos estomacs et dans vos porte-monnaie".

