La chronique de Laurent Gerra du mardi 28 juin

Les vacances d'été vont bientôt commencer pour bon nombre de Français. Certaines personnalités politiques devraient ainsi prendre un peu de congés et c'est notamment le cas de l'ancien président de la République François Hollande. Ce dernier s'est récemment marié à Julie Gayet. Ses vacances devraient donc être spéciales : "Ce sera à la fois des vacances et un voyage de noces. Je lui ai donc sorti le grand jeu, à la môme. Je vais lui offrir… Un tour du monde. Bienvenue sur la Hollande Airlines et accroche ta ceinture la môme, il va y avoir des secousses. On va faire une première étape au Dragon qui fume, le resto chinois à volonté entre le Mondial Moquettes et la Halle aux chaussures. Ils font des spécialités chinoises, thaïlandaises et vietnamiennes. Bref, on va faire le tour de l’Asie en une heure. Elle ne va pas en revenir ma Juju !"

Mais cette saison estivale rime aussi avec saison des festivals. Fabrice Lucchini a donc décidé de mettre en avant un artiste sud-coréen qui devrait performer cet été : "Je parie que tu ne connais pas le performeur sud-coréen Jaha Koo. Il a fait "Cuckoo", une trilogie autobiographique où il laisse la parole, je n'invente pas, c’est authentique, à ses trois autocuiseurs de riz. Je ne sais pas si tu as chez toi un autocuiseur de riz, tu as remarqué que quand ça chauffe, ça fait « pchhhh, pschhh »… Eh ben là, le Sud-Coréen Jaha Koo, il laisse ses autocuiseurs bouillir et selon Libé, je cite : "cela génère des dialogues sur l’aridité d’être en exil en Europe".

Enfin, c'est le regretté Guy Lux qui a été convoqué afin d'animer la rentrée parlementaire à l'Assemblée nationale : "Eh bien bonjour, bienvenue dans ce Ring Parade du Palais Bourbon. À propos de bourbon, j’en profite pour m’adresser à ma femme : Paulette, pense à sortir les glaçons pour mon whisky et n’oublie pas mes charentaises et mon Paris-Turf".

