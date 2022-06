La chronique de Laurent Gerra du jeudi 23 juin

Depuis plusieurs mois, ce sont les blockbusters américains qui remplissent les salles de cinéma au détriment des productions hexagonales. Essayons de comprendre ce phénomène avec l’immense Fanny Ardant. "Mais oui, j’ai lu ça dans Libait, ça m’a beaucoup attristait. C’est injuste parce que nous aussi, en France, on pourrait tournait Top Gun 2. Il suffirait de remplaçait les avions par des mobylettes qui font du rodéo dans les citait. On pourrait demandait à Christophe Honorait de le tournait", dit-elle.

Jean-Marie Bigard est récemment revenu sur son passé d’alcoolique dans Télé Loisirs. Il explique qu'il buvait cinq bouteilles de vin par jour. "Ouais. Mais pas seulement parce que j’aime le pinard. C’est aussi parce que je me méfie de l’eau du robinet. Parce que dans l’eau du robinet, y a pas que de l’eau. Y a aussi du vaccin ! D’ailleurs tu remarqueras que dans robinet, y a le même nombre de lettre que dans Moderna. 7 lettres ! Comme par hasard !", lance l'humoriste.

Enfin Patrick Sébastien est venu faire un peu de promo. "Sous le costume bariolé du saltimbanque qui donne du bonheur aux gens, y a un philosophe bienveillant et humaniste qu’a pas peur de dénoncer les magouilles des grands de ce monde, et ça, ça plait pas à tout le monde… Moi je suis un peu comme Albert Londres, j’ai pas peur de porter la plume dans la plaie. Mais j’ai pas peur non plus de me la mettre dans la cul pour faire rigoler les gens", plaisante-t-il avec finesse.

