publié le 30/03/2021 à 15:56

"J'ai vu que Cyril Lignac venait de rentrer dans le loft pour sa chronique, salut Cyril !", interpelle Benjamin Castaldi imité par Laurent Gerra. "Parle pas trop fort s'il te plait, j'ai fait ta recette de bugnes l'autre jour et j'ai pris quatre kilos alors maintenant j'ai plein de formes qui dépassent du pantalon et mon partenaire minceur 'Comme J'aime' ne va pas être content", indique Benjamin Castaldi par la voix de l'humoriste.

"Pourtant une bonne bugne bien rissolée, bien dorée avec un peu de sucre glace c'est bien gourmand et bien croquant", assure Cyril Lignac. "Justement, je voulais te demander une autre recette : le gratin de macaronis que faisait mamie cocue, le vrai gratin avec un litre de béchamel et du gruyère", demande l'animateur. "Mais oui Benjamin on peut se régaler avec un bon gratin. Tu rajoutes du sel, du poivre, un peu de muscade, on le sert bien chaud et je parie que c'est un plat qui te rappelle ton enfance mon Benjamin".