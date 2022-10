La chronique de Laurent Gerra du mardi 25 octobre

Ce mardi 25 octobre, Pascal Praud pose la question aux auditeurs de RTL concernant les obligations de quitter le territoire français "qui ne sont jamais respectées". Car, elles sont en réalité des "IQTF, des Invitations à Quitter le Territoire Français", explique-t-il.

Ces IQTF sont aussi des "Sans vous commander, ce serait sympa de quitter le territoire français, je pose la question au 3210", ajoute Pascal Praud qui parlera ensuite des vacances lors des Auditeurs ont la Parole.

Ce 25 octobre, c'est la Journée mondiale des pâtes. On en parle avec un des plus illustres de la gastronomie internationale : Gérard Depardieu. "Moi les pâtes, j'adore ça (...) rien que leur nom c'est déjà de la poésie : cannellonis, rigatoni, cheveux d'ange, papillons... on dirait du Baudelaire", explique l'acteur emblématique des Valseuses. "Une pincée de sel, un peu de parmesan et pour les téméraires une pointe de piment", récite Gérard Depardieu inspiré par les pâtes.

Jean Castex est désormais à la tête de la RATP, nouvelle fonction qu'il prend très à cœur. Il compte apprendre son nouveau métier "avec responsabilité. Je vais faire un stage de trois semaines dans les rames. Je vais commencer à apprendre les consignes", explique l'ancien Premier ministre. Il étudiera ensuite "les chansons" du métro : "Bella Ciao à la trompette, Get Lucky à la boîte à rythmes et La vie en rose à l'accordéon percé", comme il le précise.

