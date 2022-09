ÉDITO - "Bella Ciao" est devenu un "hymne mondial", assure Alba Ventura

C'est un vrai coup de cœur. Bella Ciao est en train de devenir un hymne mondial. Même si ce chant a déjà fait le tour du monde grâce à une série à succès, La Casa de Papel, dès que je l'entends, j'ai la chair de poule. Et lorsqu'on l'écoute en persan, alors même que les femmes se battent en Iran pour leur liberté, c'est encore plus émouvant.

Une vidéo montrant une jeune chanteuse dont on ne sait rien, ni son nom ni son âge, a ainsi été diffusée. On voit seulement son beau visage et ses beaux cheveux longs, bouclés et détachés. Cela dit tout.

Ce chant est devenu l'hymne de la révolte. À chaque manifestation de soutien, il est repris en chœur, comme ce fut le cas à Berlin. C'est vraiment un chant de résistance, même si on ne connaît pas vraiment son origine. Il était déjà entonné par les résistants antifascistes contre Mussolini en Italie durant la guerre et il a forcément été repris par les adversaires de Giorgia Meloni dont le parti, Fratelli d'Italia, a récemment remporté les élections législatives.

Comme en écho à la résistance des femmes en Iran ou à ceux qui se battent contre l'oppression, Bella Ciao a été chanté dans les tranchées en Ukraine, par deux femmes soldats. En ukrainien, en persan... Quand je vous dis que Bella Ciao est devenu l'hymne mondial.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info