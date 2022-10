La chronique de Laurent Gerra du jeudi 20 octobre

La Première ministre Élisabeth Borne aime aller à la rencontre des Français. Accompagnée de son ministre des finances Bruno Le Maire, elle a voulu se rendre compte de la situation des automobilistes. Mais, en chemin, leur voiture tombe en panne.

"Oh, ne vous mettez pas en colère, il n'y a vraiment rien à faire. La voiture est en panne d'essence. Nous n'avons vraiment pas de chance. Pourquoi vous affolez ?", lui chante Bruno Le Maire, alors qu'Élisabeth Borne décide de rentrer à pied à Matignon.

Le Mondial de l’automobile 2022 vient d’ouvrir ses portes et de nombreuses personnalités vont se succéder autour des tout nouveaux modèles. On annonce notamment la présence de l’ancien Premier ministre Jean Castex. "Je vous avoue que je ne sais pas ce que c’est que cette agence où l’on m’a nommé Président, ni à quoi ça sert. C’est pourquoi, à tout hasard, à tout hasard, je prends le métro", explique-t-il.

Au Mondial de l'automobile se trouve aussi Alain Juppé. "Je vais acheter un minibus pour pouvoir emmener en balade les valides, histoire de leur changer les idées. Il me faut quelque chose d’assez haut sur châssis pour les monter et les descendre facilement. Et des portes assez larges pour les fauteuils", confie-t-il.

