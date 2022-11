"Sept à Huit' : "Les frères seront ensemble main dans la main", clame la mère de Paul et Mathias Pogba

C'est la première fois que la mère de Paul et Mathias Pogba s'exprime publiquement. Le 16 novembre, elle a sorti le livre Et à la fin, on gagne dans lequel elle raconte la famille Pogba depuis l'intérieur et aborde l'affaire qui a secoué "le clan" ces derniers mois. Selon le rapport d'enquête de police consulté par RTL, des "amis d'enfance" de Paul Pogba profitaient de l'argent du joueur depuis plusieurs années.

Lorsque Paul Pogba a mis fin à ses largesses, il s'est retrouvé séquestré pendant plusieurs heures. Ils lui ont réclamé 13 millions d'euros. Les maîtres chanteurs ont contacté la mère du footballeur, Yeo Moriba, pour lui demander de convaincre Paul Pogba de payer. Ensuite, Mathias Pogba, le frère de Paul, sort une vidéo dans laquelle il s'en prend à son frère.

Pour Yeo Moriba, son fils a agi sous la menace : "Mathias n'est pas comme ça. Ce n'est pas mon fils que je connais. Il ne peut pas faire ça. Il était sous menace, ça je peux le jurer. C'est à lui de protéger son frère." Pour elle, ses deux fils n'étaient pas en conflit : "C'est ce que les gens racontent. Fâchés, pourquoi ?", explique-t-elle.

"Mathias ne peut pas faire ça"

À savoir si Mathias aurait voulu, par sa vidéo, participer au racket de son petit frère, la mère s'oppose : "Pas du tout. Mathias n'est pas ce genre de personnes. Je les connais, c'est moi qui les ai élevés. Mathias ne peut pas faire ça." Pour elle, l'histoire ne fait pas sens. "Il ne connaît pas le milieu des bandits, il ne connaît pas le milieu de la rue. Qu'il se retrouve comme ça, en prison, pourquoi ?", demande-t-elle.

Pour Yeo Moriba, l'affaire qui entoure sa famille ne viendra pas à bout du "clan Pogba". "Ça se reformera, ça je le dis à haute voix. Tant que je vis en tout cas, le clan sera là. Et même si je ne suis plus là un jour, les frères seront ensemble main dans la main", clame-t-elle.

