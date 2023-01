La chronique de Laurent Gerra du vendredi 20 janvier

Il se passe de drôles de choses dans la ville de Pau. L'INSEE vient en effet de révéler que la ville dirigée par François Bayrou a perdu 648 habitants en un an. "Pour une fois qu'il se passe quelque chose à Pau, permettez-moi d'en parler moi-même", démarre François Bayrou.

Si on en croit La République des Pyrénées, François Bayrou a déclaré que c'est une fumisterie. "Je connais personnellement tous mes palois et mes paloises. Je les appelle par leurs petits noms et chaque année le 25 pour la Saint François Bayrou je leur fais un petit colis (...) ma ville de Pau est devenue une ville-modèle tellement attractive que les ovnis viennent et enlèvent des palois et des paloises", se justifie-t-il.

De son côté, Jean-Marie Bigard explique qu'il est le nouveau Emile Zola. "Mimile Zola, c'est moi ! J'accuse Emmanuel Macron de plagiait, il veut me piquer mon boulot ! Maintenant, il dit des gros mots comme 'emmerder' (...) je vais tout déposer à l'INPI", s'exclame -t-il.

Jean-Luc Mélenchon a été condamné pour injure publique et diffamation envers Radio France, il avait traité des journalistes de France Info de "menteurs" et d'"abrutis". "Ça vient chouiner à la première pichenette (...) les baveux de Radio France c'est des babtous fragiles".

