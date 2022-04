La chronique de Laurent Gerra du lundi 11 avril

Emmanuel Macron est arrivé en tête du premier tour de l'élection présidentielle. Après son discours à la porte de Versailles, il s'est retrouvé dans l'intimité avec sa femme pour faire un bilan de la soirée. Mais pour Brigitte Macron, le candidat à sa réélection a montré trop de compassion pour les candidats qui n'ont pas été qualifiés. Elle lui reproche son ton grave et humble qui le fait ressembler à Lionel Jospin qui annonce se retirer définitivement.

Pour faire profil bas et s'adoucir, comme Marine Le Pen grâce à ses chats, Brigitte Macron conseil à son mari d'adopter un âne. Parfaite occasion pour appeler Brigitte Bardot, qui justement en a un, castré, qui répond au doux nom de Foutriquet.

Marine Le Pen, elle, cherche désespérément Cyril Lignac. La candidate du RN a besoin d'une recette pour cuisiner Emmanuel Macron. Depuis son raté au débat de l'entre-deux-tours de 2017, elle lit "l'économie pour les Nuls", écoute François Lenglet tous les matin et joue au Monopoly, prête à se faire qu'une bouchée de l'ancien stagiaire de Rothschild.

De son côté, Jean-Luc Mélenchon aimerait qu'on compte les scores de ses hologrammes pour obtenir 50% des suffrages dès le premier tour. Carla Bruni et Nicolas Sarkozy étaient chez eux pour les résultats du premier tour. L'ancien président avait parié qu'on lui dirait que s'il avait soutenu Valérie Pécresse, elle aurait été au second tour. Pari gagné, le couple peut enfin regarder les Visiteurs.

Pour Philippe de Villier, c'est la grosse déception. Lui qui soutenait Eric Zemmour ne veut pas non plus soutenir Marine Le Pen. Elle ferait entrer les Afghans, les Siamois, les Persans, les Bengalis… elle ferait déferler ses chats sur toute la France. Pour les autres soutiens d'Eric Zemmour, il va leur offrir l'asile au Puy-du-Fou, où Nicolas Bay fera lanceur de couteau dans le dos, Guillaume Pelletier fera cracheur de feu grâce à sa gueule de bois, et Gilbert Collard servira à faire peur aux enfants à Halloween.

Jean-Marie Le Pen, n'était pas très fière d'Eric Zemmour non plus. Son score en dessous de 10% aura quand même servi à quelque chose : se réconcilier avec sa fille.

Alors que la famille Le Pen se réuni, Pascal Praud hésite entre le Prozac et le Xanax comme antidépresseur après la défaite d'Eric Zemmour. Il va demander leur avis aux auditeurs de RTL au 32-10.

François Hollande, lui, était très fière du score d'Anne Hidalgo. Impressionné par ses 17%, il est tombé de haut quand il a appris que c'était 1,7% ... Le PS est ruiné, il va vendre leurs vieilleries : la francisque de François Mitterrand, son casque de scooter et Marine Aubry.

Et puis Fabrice Luchini a reproché à Jade qui s'est mise sur son 31 pour la venue de Nicolas de Tavernost. Mais notre grand patron est une pince ! Il louche sur les chemises d'Yves Calvi, se demandant combien elles lui ont couté, mais surtout sur les bijoux d'Isabelle Morini-Bosc, qui une fois fondu lui remplirait son stock de trombone.