INFO RTL - Crise énergétique : Marine Le Pen exige une session extraordinaire à l'Assemblée

Marine Le Pen ne veut pas attendre le 3 octobre pour ferrailler à l’Assemblée. D’après nos informations, la leader du RN adresse ce mercredi 31 août une lettre à la Première ministre pour demander l’ouverture d’une session extraordinaire, et "un débat suivi d’un vote sur les mesures à prendre pour protéger les Français de la crise énergétique". La reprise des travaux parlementaires n’est prévue que début octobre en session ordinaire.



"Nous contestons que le Président de la République contourne le Parlement pour gérer la crise avec un Conseil de défense énergétique (convoquée ce vendredi par Emmanuel Macron, ndlr)" écrit-elle, dénonçant un "mépris intolérable des représentants du peuple". Marine Le Pen en profite pour cogner sur la politique énergétique du chef de l’Etat, "le développement irrationnel des énergies intermittentes", et "la libéralisation du marché européen", et critique les sanctions contre la Russie qui "plombent les Français".



La requête de Marine Le Pen a-t-elle la moindre chance d’aboutir ? Très peu probable. Dans la Constitution, une majorité de députés à l’Assemblée peut effectivement demander l’ouverture d’une session extraordinaire sur un ordre du jour déterminé… mais c’est le Président de la République qui tranche par décret.

Le RN tente un coup politique

Le RN tente surtout de se faire entendre lors de cette rentrée dominée notamment par les conséquences de la crise climatique et l’écologie, "un impensé chez nous", admet un élu. "Chez nos cadres, tout le monde s’en fout du climat", reconnait un autre.



Autre objectif : tenter de coincer les députés de la Nupes, "soit ils nous suivent", jubile un cadre RN, "soit ils devront assumer de ne pas défendre l’intérêt général".

