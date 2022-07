Le dernier conseil des ministres avant les vacances s'est tenu vendredi 29 juillet. Et le gouvernement se veut satisfait de son premier trimestre. C'est en tout cas le message que comptait adresser le Président Emmanuel Macron à ses ministres.

"II y a un mois, on disait le pays ingouvernable", expliquait un conseiller, et pourtant trois textes ont déjà été votés à l'Assemblée, notamment sur le pouvoir d'achat. Cela a de quoi faire taire les sceptiques, même si leur vote n'a pas été simple. Tout le monde au gouvernement et à l'Assemblée a bien compris qu'à la rentrée il fallait vraiment engager une nouvelle méthode, avec des concertations et des textes moins bavards.

Le dîner de la veille entre Emmanuel Macron et Mohamed Ben Salmane a également été évoqué. Officiellement, il n'était pas à l'ordre du jour de ce dernier conseil, mais l'Élysée a publié un communiqué pour faire le bilan de cette rencontre en ces termes : beaucoup de satisfactions et "le souhait d’approfondir la relation entre les deux pays".

Une toute petite phrase de Emmanuel Macron figure à la fin du communiqué afin de préciser que le chef de l'État a évoqué avec le Saoudien "la question des droits de l'homme". Il n'y aura pas un mot de plus à ce sujet. De son côté, Mohamed Ben Salmane a remercié le Président pour son accueil "chaleureux".

À écouter également dans ce journal

Inflation - En France, la hausse des prix à la consommation s'est accélérée en juillet pour atteindre 6,1% sur une année.

Drôme - Ce matin un hommage a été rendu à Martial Morin, pompier volontaire de 54 ans, qui avait été hospitalisé après être intervenu sur un feu mi-juillet avant de décéder.

Mort d'Yvan Colonna - Contrairement à ce qui avait été annoncé hier, le rapport concernant l'assassinat en mars dernier d'Yvan Colonna a finalement été rendu public. Le rapport pointe des nets défauts de vigilance de la part de la prison.

