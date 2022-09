La chronique de Laurent Gerra du vendredi 9 septembre

Dans un livre consacré à Emmanuel Macron, Gaël Tchakaloff révèle des propos très durs tenus par François Hollande à l'égard de son successeur à l'Elysée. L'intéressé se défend dans la voix de Laurent Gerra. "Non, je n'ai pas dit à Grichka Bogdanov qu'Emmanuel n'était rien politiquement, qu'il n'avait ni conviction ni culture, bref, que c'était un nul, un zéro, une petite crotte. Je ne l'ai pas dit".

De son côté, François Mitterrand aimerait dire quelques mots à Thierry Ardisson, qui anime sa nouvelle émission Hôtel du temps. "Qui est-il pour prétendre ressusciter les morts et me faire dire des âneries. J'ai déjà dû supporter Le Bébête Show, mais au moins j'étais Dieu. Qu'on me laisse profiter du repos éternel", explique l'ancien président de la République.

Il y a 5 ans débutait la campagne des présidentielles, et Alain Juppé était donné largement favori. Quel souvenir en garde-t-il ? "C'était le bon temps (...) J'étais partout, j'avais même fait Yann Barthès. Je refusais du monde dans les meetings, c'était tout juste si les petites culottes ne volaient pas sur scène. Même Benjamin Biolay emballait moins que moi à l'époque".



L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info