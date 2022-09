La chronique de Laurent Gerra du jeudi 8 septembre

Le Conseil national de la refondation voulu par le président Macron est loin de suscité l’enthousiasme. Edouard Philippe, notamment, manquera à l'appel. François Bayrou, imité par Laurent Gerra, est venu défendre le projet qui lui a été confié. "Édouard Philippe s’est excusé personnellement, car il a eu un empêchement. Il a la variole du singe…" Quant à Gérard Larcher et l'ensemble de l'opposition, "Ils ont la rate qui se dilate et le foie qu’est pas droit et le ventre qui se rentre et le pylore qui se colore. C’est embêtant d’être toujours patraque", argumente l'homme politique.

En revanche, le succès du magazine 66 minutes, lui, n'est plus à démontrer. RTL s'est procuré en avant-première un reportage brûlant du prochain numéro présenté par Xavier De Moulin. "Une équipe de 66 minutes a passé une nuit avec la police municipale de La Moule-sur-Mer, une petite commune proche du Cap d’Agde. Leur reportage s’intitule "La baie des cochons", raconte l'animateur.

Stéphane Bern a de son côté fait des débuts d'acteurs très remarqués à la télévision, dans le rôle d'un pilote de chasse devenu expert en drones. "Ce n’est pas pour rien que sur les réseaux sociaux, on m’a surnommé "le Top Gun français"", se vante-t-il. Et le nouvel acteur ne compte pas en rester là. "Je voudrais remplacer Clint Eastwood dans le rôle de l’inspecteur Harry [...] Et enfin, il y a aussi le rôle du plus grand flic français que je voudrais incarner à l’écran (...) Le maréchal des logis-chef Cruchot !"



L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info