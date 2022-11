Guerre en Ukraine : Vladimir Poutine est comme "un rat aculé", estime Galia Ackerman

En 1999, alors quasi-inconnu, Vladimir Poutine, tout juste Premier ministre racontait dans un livre d'entretien (Première Personne) comment jeune homme, il s'était retrouvé confronté à un rat dos au mur qui n'avait plus rien à perdre.

"Le rat l'a attaqué parce qu'il n'a pas eu le choix", explique lundi 7 nombre Galia Ackerman, autrice du Livre noir de Vladimir Poutine (éditions Perrin/Robert Laffont). Selon cette spécialiste de la Russie, la situation s'est aujourd'hui retournée contre le maître du Kremlin. En effet, dans un contexte qui lui est défavorable en Ukraine, jusqu'où Vladimir Poutine peut-il aller ? Jusqu'à l'arme nucléaire ?

"C'est un homme très dangereux", estime l'historienne. Isolé sur la scène internationale, dans une situation militaire compliquée sur le terrain et avec une pression de plus en croissante, "aujourd'hui, ce rat acculé c'est Poutine. Et un rat acculé est un rat dangereux".

