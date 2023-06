La chronique de Laurent Gerra du 5 juin 2023

Après le triomphe de sa tournée "Dans mes cordes", Renaud revient en studio avec "Bar Mania l'opéra rock", une comédie musicale librement inspirée de l'indémodable Starmania. Nous nous sommes procuré quelques extraits de ce nouvel album qui contient le single déjà culte "Jaune" : "Je me suis pris une grosse boîte. J'arrive plus à me souvenir. J'ai fini sur l'asphalte. Je me suis mis à vomir. Jaune, le monde est jaune. Jaune, jaune comme un Ricard, quand on y met de l'eau. Je ne sais pas si c'est la bière, que j'ai siphonné hier ou bien si c'est le calva, si je marche pas droit. Si je marche pas droit..."

Jean-Marie Bigard est récemment revenu sur son passé d'alcoolique. Bonjour Jean-Marie : "Salut la Jade !" Vous buvez vraiment cinq bouteilles de vin par jour? : "Oui, mais pas seulement parce que j'aime le pinard. C'est aussi parce que je me méfie de l'eau du robinet. Parce que dans l'eau du robinet, il n'y a pas que de l'eau. Il y a aussi du vaccin. Tu remarqueras que dans 'Robinet', il y a le même nombre de lettres que dans 'Moderna'.

"Salut !" Bonjour Patrick Sébastien, quel bon vent vous amène ? : "Comme tu le sais. Chaque été, j'ai fait la tournée des campings avec mes chansons pour faire la fête." Ben oui, vous êtes venu pour faire un peu de promo ? : "Voilà, je sais qu'ici je suis toujours le bienvenu. Alors j'en profite vu que les médias m'invitent plus. Parce que tu sais la Jade, sous le costume bariolé du saltimbanque qui donne du bonheur aux gens, il y a un philosophe bienveillant et humaniste qui n'a pas peur de dénoncer les magouilles des grands de ce monde. Et ça, ça ne plaît pas à tout le monde."































































































À écouter L'INTÉGRALE - Renaud, Bigard, Sébastien... La chronique du 5 juin 2023 00:09:39

Du lundi au vendredi à 8h50, retrouvez l'incontournable Laurent Gerra qui imite avec malice les déclarations chocs et les tics des célébrités. Avec sa complice, Mademoiselle Jade, les séances de travail ne sont jamais tristes.



