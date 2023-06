La chronique de Laurent Gerra du 1er juin 2023

Ah, j’entends comme des petits cris de lapin… Pas vous ? Ah, mais oui, je le reconnais : nous avons la visite du lapin Serge, la mascotte géante de la RATP. Jean Castex, son nouveau Président, ne doit pas être loin…: "Bonjour Madame ! Je suis là, je suis bien là. Serge ! Serge, mon lapin, viens ici et arrête de renifler les provisions de bouche de Monsieur Calvi." Jean Castex, je vois que vous êtes revenu avec Serge la nouvelle mascotte de la RATP dont vous avez pris les commandes : "Nous avons fait une enquête : grâce à Serge qui leur fait des câlins, les voyageurs ont le sourire ! La banane ! Ils oublient que quand ils se mouchent, c’est tout noir à cause des particules fines !"

Ah, je crois que Benjamin Castaldi nous a rejoint…: "Bonjour, c’est Benjamin Castaldi, mannequin grande taille chez comme j’aime, cadreur amateur avec ma perche à selfie, récemment passé à la compta où je fais des devis sur mon ordinateur pour savoir si les gros, ils doivent arrêter la mayonnaise sur la pizza…" Bonjour Benjamin, vous êtes aussi, rappelons-le, chroniqueur chez Cyril Hanouna où l’autre jour, vous avez avoué un penchant pour Sophie Marceau… : "Ben oui, moi j’aime bien les actrices… C’est parce que j’en ai plein dans ma famille, des actrices… Je sais pas si vous savez mais je suis le petit-fils de ma mamie cocue…"

Après le délicat passage en force de la réforme des retraites et la publication d’un livre de révélations sur sa vie privée, la Première ministre Élisabeth Borne multiplie les déplacements pour renforcer son autorité. Bruno Le Maire la soutient dans ses efforts. Borne : "Borne à l’appareil, j’écoute." Le Maire : "Bonjour, Madame la première ministre, c’est Bruno Le Maire votre ministre de l’économie, des finances et de la dilatation à l’appareil." Borne : "Je vous écoute, mon p’tit Bruno, mais faites vite, je dois boucler mes valises, j’ai un déplacement sur le terrain de prévu." Le Maire : "Justement, Madame la Première ministre, je voulais savoir si je pouvais vous accompagner. Je pourrais parler de l’emPoi à vos côtés et vous défendre si on vous cherche des noises à cause de ce livre qui vous est consacré : « La secrète »."































































































À écouter L'INTÉGRALE - Castex, Castaldi, Le Maire... La chronique du 1er juin 2023 00:09:34

Du lundi au vendredi à 8h50, retrouvez l'incontournable Laurent Gerra qui imite avec malice les déclarations chocs et les tics des célébrités. Avec sa complice, Mademoiselle Jade, les séances de travail ne sont jamais tristes.



L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info