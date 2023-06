La chronique de Laurent Gerra du 2 juin 2023

Bonjour Philippe Bouvard : "Bonjour mon petit Éric. Vous m'entendez bien Paris ?". Oui, je vous entends bien Philippe, mais moi, c'est Jade : "L'orangeade ? Oui, il parait qu'il faut s'hydrater. Oui, mais bien fraîche. Tiens, à propos de frigo, vous connaissez la différence entre un célibataire et un homme marié ?" Euh non : "Le célibataire ouvre son frigo et dit bof, il va au lit. Alors que l'homme marié va au lit, il dit bof et il va au frigo."

Depuis plusieurs mois, ce sont les blockbusters américains qui remplissent les salles de cinéma au détriment des productions hexagonales. Essayons de comprendre ce phénomène avec l'immense Fanny Ardant. Bonjour Fanny: "Bonjour Jade, bonjour à toi Yves, Yves Calvi bien sûr et pas Yves Rocheeet, celui qui fait des produits de beauté. Yves Calvi." Oui Fanny, forcément. Revenons au cinéma. En ce moment, ce sont deux superproductions américaines qui sauvent la fréquentation dans les salles ? : "Ben oui, j'ai lu ça dans Libéee, ça m'a beaucoup attristéaai..."

Alors les vacances d'été arrivent à grands pas. Mais où partir en vacances ? Eh bien, nous avons décidé de poser la question à un écrivain qui connaît bien la France. Bonjour Michel Houellebecq : "Onchour." Alors, dites nous, Michel, comment avez vous choisi votre lieu de vacances ?: "Vu que je n'aime pas trop la fête, le soleil, l'insouciance. J'ai tapé 'villes les plus déprimantes de France' dans Google et j'ai eu un premier coup de cœur pour Sarcelles." Ah oui Pourquoi Sarcelles ?: "C'est moche, il n'y a rien à voir, on peut se faire dépouiller à tous les coins de rue, donc ça me semblait idéal."































































































À écouter L'INTÉGRALE - Bouvard, Ardant, Houellebecq... La chronique du 2 juin 2023 00:07:10

Du lundi au vendredi à 8h50, retrouvez l'incontournable Laurent Gerra qui imite avec malice les déclarations chocs et les tics des célébrités. Avec sa complice, Mademoiselle Jade, les séances de travail ne sont jamais tristes.



