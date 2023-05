La chronique de Laurent Gerra du 31 mai 2023

Bonjour Olivier Véran, qu’est-ce qui vous amène ? : "Bonjour madame. Je viens vous voir car c’est aujourd’hui la journée mondiale sans tabac. Et fumer provoque des maladies graves… Y a-t-il des fumeurs ici ?" Non. Et quand bien même, je vous rappelle que vous n’êtes plus ministre de la santé… : "Oui je sais mais peu importe, j’aime bien faire chier les gens. D’ailleurs il n’y a pas que le tabac, il y a aussi l’alcool. Et ne me dites pas qu’il n’y a pas de buveurs ici, je sais très bien que monsieur Calvi utilise son mug de café pour y cacher du Muscadet."

À peine remis de son problème de santé et sorti de l’hôpital, Jean-Marie le Pen s’est confié à la presse sur sa convalescence qui se passe très bien. Bonjour Jean-Marie Le Pen : "Bonjour, ma p’tite fille. C’est gentil à vous de vous enquérir de ma petite santé. Vous êtes bien la seule ! j’attends toujours un coup de fil du petit nouveau qui a repris les rênes de mon Parti, n’est-ce pas : le jeune Kevin Barbelé." Ce n’est pas Kevin Barbelé, Monsieur Le Pen, c’est plutôt Jordan Bardela, le Président du RN. Mais il a sans doute eu des nouvelles de votre santé par la presse : "Eh bien, si vous le voyez, lui ou ma fille, dites-leur que le vieux menhir veille toujours sur son héritage et qu’il ne dort que d’un œil, le bon !"

La chanteuse Angèle a révélé être « pansexuelle ». Un terme encore mal connu du grand public… : "Saluuuuut !" Bonjour Patrick Sébastien, vous tombez bien ! C’est vrai qu’en matière de sexualité, vous êtes un peu un expert… : "Et dans expert, y a paire, comme les roubignoles ou les roploplos, heuheu ! Mais en effet, la pansexualité, je connais, puisque je me définis moi-même comme pansexuel." Ah oui ? Expliquez-nous ça ! : "Mais volontiers ! Et puisque tu m’as présenté comme un expert, je vais me faire la tête de Michel Chevalet pour répondre à ta question : « La pansexualité : comment ça marche » ?"















































































