Pourquoi la visite d'État de Jacques Chirac en Allemagne en 2000 était-elle symbolique ?

ON VOUS EN REPARLE - Visite d'État de Chirac en Allemagne en 2000 : un moment pour l'Europe

Juin 2000, Berlin : Jacques Chirac rend une visite d'État en Allemagne. Une visite d'État est une visite officielle de haut-rang, le plus haut niveau de contact diplomatique entre deux pays. C'est donc tout un symbole, dix ans après la réunification de l'Allemagne de l'Est et de l'Allemagne de l'Ouest.

Mais au sortir de la Guerre froide, c’est aussi le destin de l’Europe que les chefs d’Etat allemand et français veulent sceller pendant cette visite d’Etat

A la tribune du parlement allemand, Jacques Chirac prend la parole ce 27 juin 2000 et évoque la fameuse constitution européenne qu’il souhaite voir naître.

Mais le président français n’oublie pas les eurosceptiques. Certains craignent un “super-État européen”. Jacques Chirac veut les rassurer. Cependant, cette visite d’État ne convaincra pas les fameux eurosceptiques ! Et même les Français en général.

Cinq ans plus tard, un référendum est organisé, pour ou contre une constitution européenne. La France se déchire, et le résultat tombe : en France, comme aux Pays-Bas, le contre l’emporte.

Il y aura bien en 2007 le traité de Lisbonne, un ensemble d’amendements, mais toujours pas de vraie constitution pour l’Union européenne.



