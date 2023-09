Pourquoi "Dans les yeux d'Emilie" de Joe Dassin cartonne en streaming

Les fans de rugby offrent une seconde vie à une chanson de Joe Dassin. C'est la surprise de cette rentrée. Un vieux tube du chanteur des Champs Élysées cartonne en streaming et est en passe de devenir l'hymne officieux de la Coupe du monde qui vient de débuter.

Cette chanson, déjà un carton en 1977, c'est Dans les yeux d'Émilie. Les paroles sont signées Pierre Delanoë et Claude Lemesle. Joe Dassin venait de signer un immense succès avec L'été indien. Le duo d'auteurs surfait sur l'imagerie nord-américaine en proposant à Joe Dassin - né à New York - un titre sur la fin d'un amour estival au Québec. Le titre connaitra un joli succès avec son refrain énergique et entêtant, son côté festif et rassembleur.

Allez savoir pourquoi, les fans de rugby ont commencé à s'en emparer il y a 5-6 ans. Dans les yeux d'Émilie est d'abord devenu un incontournable au Stade Toulousain. Et, au début de l'été 2023, la chanson a commencé à connaître un nouvel essor.

Hymne des férias

Grâce aux férias du Sud-Ouest. Des stades de rugby aux fêtes de rues, il n'y a qu'un pas. La chanson a résonné, a été reprise par des foules en délire. Sony Music qui gère le catalogue de Joe Dassin a vu les "streams", les écoutes en ligne du morceau, grimper en flèche. De 150.000 écoutes par semaine, les abonnés ont presque doublé la mise en frôlant les 300.000 streams.



Mieux encore, les jeunes se sont approprié le morceau sur le réseau social TikTok. C'est devenu ce qu'on appelle une "trend", une mode, une chanson qui illustre des petites vidéos. Souvent des fêtards autour d'un bar où on arrose de l'eau qu'on fait gicler en tapant des poings. L'une de ces vidéos a même dépassé les 12 millions de vues... Et voilà que la Coupe du monde de rugby accélère le phénomène depuis quelques jours.

Une nouvelle version pour l'occasion

De quoi réjouir Julien Dassin, le deuxième fils de Joe : "Très touché, je n'arrive pas à comprendre. J'ai entendu ça, la première fois il y a 5-6 ans j'ai été amusé. Mais là, je suis impressionné. C'est de la magie, c'est incroyable ! 45 ans après. Deux millions de ventes pour l'époque, ce qui était énorme. Je suis bluffé de voir ce monde sur les images ! C'est un hymne. Les yeux d'Émilie = la fête désormais. C'est une chanson assez triste sur un amour d'été qui se termine pourtant mais le rythme est tellement entraînant...", conclut-il au micro de RTL.

