INVITÉ RTL - Patrick Sébastien : "Je suis un vieux con assumé"

Patrick Sébastien publie La Nostalvie chez XO éditions, un récit dans lequel il revient sur les 100 vies passionnantes qu'il a vécues. "La nostalgie, c'est tout était mieux avant. La nostalvie, c'est pas tout à fait la même chose. Pour moi, on devrait prendre quelques valeurs d'avant pour les adapter à aujourd'hui pour aller mieux. Il y a des valeurs qu'on a laissées en route. C'est très anachronique. C'est un mélange de liberté et d'autorité", nous dit-il ce jeudi 28 septembre sur RTL.

"Je parle comme un vieux con. Je commence d'ailleurs le bouquin en disant que je suis un vieux con assumé", ajoute-t-il. "On peut mettre toutes les étiquettes qu'on veut, je crois qu'au nom du modernisme forcé, on abandonne plein de choses qu'on devrait garder. Moi, j'ai envie de plus d'humain. (...) Je viens de faire tout l'été des galas partout et il se trouve que dans mon public, très étrangement, j'ai une foule de gamins de 15 à 25 ans qui sautent partout sur mes chansons", dit l'ancien animateur.

Dans son livre, Patrick Sébastien fustige les nouveaux médias, "le pire de la nouvelle société-écran", "les émoticônes", "SOS Médecins", "les pleureuses face aux violences policières" ou encore "la masturbation wokiste". "Ce qui me manque, c'est certaines valeurs et j'entends autour de moi ce discours. (...) On va dans le mur", dit-il.