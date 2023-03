La chronique de Laurent Gerra du 29 mars

Le quotidien Libération a publié une liste de 300 personnalités qui soutiennent les manifestations contre la réforme des retraites. Parmi ces personnalités, Juliette Binoche, Audrey Fleurot, mais aussi Jean-Pierre Darroussin et Camelia Jordana. Bonjour Fanny Ardant : "Mais oui, mais bonjour à toi aussi, Jade. Tu ne l’as pas signait, la pétition des personnalitait ?" À vrai dire, on ne me l’a pas proposait. Mais vous non, plus, vous ne l’avez pas signée, Fanny : "Mais non, mais tu sais, j’avais la tête ailleurs. Je fêtais mes 74 ans, j’avais invitait Catherine, Catherine Deneuve forcément. Tu sais qu’on est très copines, Catherine et moi. Elle m’a offert un téléphone à grosses touches et moi une nouvelle canne. C’était sublime, forcément."

Olivier Dussopt a révélé son homosexualité. Le ministre du travail, par ailleurs sosie officiel d’Olivier Broche l’enfant de François Morel et Yolande Moreau des Deschiens, a été soupçonné d’utiliser ce coming out pour détourner l’attention… Morel : "Mais qu’est-ce qu’on a fait pour mériter ça ? On l’a pas vu arriver mais on aurait dû s’en douter…" Yolande : "Ah ouais on aurait dû !" Morel : "À écouter du Mylène Farmer enfermé dans sa chambre ! Et monsieur se vante en plus ! Tout ça pour que les gens, ils voient pas sa réforme des retraites… Qu’y veut nous faire bosser jusqu’à des 64 ans !" Olivier : "Mais c’est pour le bien du pays…" Morel : "Et les casseurs, tu vas leur faire peur avec ton short à paillettes ? Et le conseil des minisses, tu vas y aller en marinière Jean-Paul Gaultier ?!"



Le journal de Mickey a dévoilé le classement des personnalités préférées des enfants… : "Allô ? Ici Balzac 32… Ecoutez, mon p’tit, appelez-moi Radio Luxembourg en PCV, j’vous prie…" Philippe Bouvard, c’est vous ? : "Oui, c’est moi mais faites vite, mon p’tit… Il faut que j’intervienne de toute urgence dans les informations parlées…" Vous êtes à l’antenne, Philippe… : "Eh ben dites-donc, on n’arrête pas le progrès… Vous verrez qu’un jour, on ira sur la lune… Bon, alors, en allumant mon transistor, j’ai entendu que vous parliez des personnalités préférées des jeunes, alors je me suis dit qu’il fallait que j’intervienne…"

