La chronique de Laurent Gerra du 22 mars

Va-t-on vers une nouvelle crise économique mondiale ? On peut se poser la question après la faillite de plusieurs banques américaines et d’une banque suisse. Faisons le point avec notre spécialiste : François Lenglet. Bonjour François : "Bonjour Jade… Auriez-vous une petite pièce ou un ticket restaurant pour un journaliste économique qui a titré son dernier livre : '2023, l’année qui peut nous sauver'… En effet, ce journaliste doit se faire des cheveux blancs… : "Non car il n’en a plus… Bref ! Fort de ses propres prédictions, ce journaliste économique chauve qui travaille sur RTL et sur TF1 a eu la bonne idée de placer toutes ses économies aux Etats-Unis et en Suisse… D’ailleurs, dès qu’il aura fini sa chronique, vous pourrez le retrouver au rond-point de la porte Maillot où il se proposera de vous faire le pare-brise…"

"Je n’ai pas dit mon dernier mot", c’est le titre du nouveau livre d’Éric Zemmour dans lequel il règle ses comptes avec Marine Le Pen qu’il accuse d’avoir renié ses valeurs… Vous tombez bien Jean-Marie Le Pen… Dans son livre Éric Zemmour dit vous préférer à votre fille : "Je dois dire que moi-même je vois d’un mauvais ŒIL ce que ma petite Marine a fait du parti de la droite nationHeil ! Avec elle à sa tête, n’est-ce pas, on n’entend plus que des miaulements. VoYez-vous, ce n’est certainement pas avec des chats persans que nous bouteront l’envahisseur arabe ! N’est-ce pas Bénito ?"



C’est la semaine de la francophonie. On en parle avec un des plus vibrants défenseurs de la langue française : bonjour Fabrice Lucchini : "Salut la Jade, salut le Calvi, salut la Bégot, et merci de me recevoir dans votre matinale… Si toutefois on appelle encore ça une matinale et pas un morning…" Non, pas d’inquiétude à avoir, ici c’est une matinale : "Tu me rassures… Parce qu’avant de rentrer dans le studio y a un type qui m’a expliqué que l’interview était filmée parce que, je cite : « ça permet de faire plus de like pour le stream des podcasts en replay ». Je lui ai demandé de me traduire ça en français, il a pas su me répondre…" C’est sûr que pour une journée internationale de la francophonie, ça la fout mal…

