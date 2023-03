La chronique de Laurent Gerra du 27 mars

Pour sa première visite d’État, le roi Charles III avait choisi la France. Une visite qui a dû être reportée in extremis car… (elle renifle) excusez-moi mais il y a comme une odeur bizarre dans l’air…ça sent un peu les égouts… Tiens, bonjour Stéphane Bern : "Bonjour mademoiselle Jade ! Je suis très contrarié." Effectivement vous avez l’air d’humeur massacrante. Et qu’est-ce que vous faites dans cette salopette fluo ? : "Cela fait des jours que j’essaie de nettoyer Paris avant l’arrivée du roi Charles. Je ramasse, je trie, j’évacue… J’y vais à pleines mains ! Tout ça pour rien."

La visite du roi Charles III d’Angleterre a été, comme vous le savez, reportée. Notre ami Guillaume Durand a tout de même réussi à joindre la reine consort Camilla dans son émission « Les stars de l’info » sur Radio Classique. : "Voilà c’était comment dirai-je la dérive numéro 2 de Pierre Boulez avec au piano, aux casseroles et à la scie-sauteuse le célèbre pianiste-percussionniste-tourneur-fraiseur tchétchène Amsour Commeunpot… Rien de mieux que du Boulez pour bien commencer comment dirai-je la journée sur Radio Classique, les aspirines seront fournies sans ordonnance… Alors dans "Les stars de l’info " ce matin, je suis en ligne avec la reine comment dirai-je consort, Camilla… Bonjour majesté ou devrai-je dire good morning my queen… My first question est la suivante : êtes-vous oui ou non déçue de ne pas fouler le sol de comment dirai-je français ?"



"Allons enfants de la partie, le jour de gloire est arrivé !" Tiens bonjour Gérard Depardieu… Mais pourquoi vous chantez la Marseillaise ? : "Parce qu’aujourd’hui, c’est la journée mondiale des fromages. Et je sais pas si t’es au courant, mais la patrie du fromage, c’est la France. Donc aujourd’hui, c’est un peu le 14 juillet des gastronomes… La fête nationale des gourmets… " Oui enfin on fait du fromage dans d’autres pays aussi… : "Je sais, je sais. Les anglais, les italiens, les suisses s’en sortent bien aussi. Et les hollandais font des bonnes pâtes dures, notamment le gouda au curry, ça doit plaire à m’sieur Lignac. Mais les patrons du frometon, ça reste quand même les Français, nom de dieu !"

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info