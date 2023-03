La chronique de Laurent Gerra du 28 mars

Elisabeth Borne sort très affaiblie de l’adoption aux forceps de la réforme des retraites. Certains estiment d’ailleurs que son temps est compté à Matignon (elle écoute Je suis Malade de Laura Fabian). Emmanuel Macron tente de la soutenir : "Allô Babou ? C’est Manu…Faut pas écouter des chansons déprimantes comme ça ! T’as qu’à mettre La compagnie créole… (il chante) C’est bon pour le moral, c’est bon pour le moral, c’est bon bon…" Elizabeth Borne répond : "Je vous avoue que l’ordonnance de Seroplex et de Prozac que m’a délivrée Olivier Véran ne suffit pas. J’ai le moral dans les mi-bas". Le président de la République : "T’inquiète ma Babou, j’ai pensé à tout. J’ai demandé à un mec hyper fun de passer te voir…" "Boris Cyrulnik ?" demande la première ministre. "Non, Alain Juppé ! Il a connu ça lui aussi : être premier ministre et détesté par tous les français… Allez bisou, ma Babou !"

Jean Lassalle sera au casting de la prochaine saison de l’émission de téléréalité Traitres sur M6 aux côtés notamment de Charlotte de Turckheim, Norbert Tarayre et Nathalie Marquay-Pernaut. Bonjour monsieur Lassalle : "Mes chers compatriotes de France et d’Outre-Mer, chers auditeurs de RTL et chers téléspectateurs qui vont bientôt me voir sur M6 : bonjour !". Le principe de "Traitre" est de réunir au sein d’un château des personnalités parmi lesquelles ont été désigné trois traîtres qu’il faut démasquer. Le tournage a commencé début mars, vous vous amusez ? "J’adore ! La téléréalité c’est formidable ! Je vais m’inscrire dans toutes les émissions". Ah oui lesquelles ? demande Jade. "Après Traîtres, je vais m’inscrire à Top Chef, où je vais présenter les spécialités de mon pays : foie d’ours à l’Armagnac, beignet de couilles de mouton, gigot d’écolo, civet de randonneur, et bien sûr ma spécialité : omelettes aux champignons de mes orteils et son espuma de jus de chaussette. Ensuite, je serai au casting de La France a un incroyable Talent, en duo avec Marguerite, une vache que j’ai dressée pour chanter. Vous voulez un petit extrait en exclusivité ?".

Sylvester Stallone triomphe toujours dans la série "Tulsa King", dans laquelle il interprète Dwight Manfredi, un maffieux italo-américain qui découvre le monde de 2023 après 25 ans passés en prison. Est-ce que vous vous êtes un peu acclimaté à 2023

depuis la dernière fois ? "Non pas vraiment. J’y comprends rien à votre époque". Racontez-moi, je peux peut-être vous aider, demande Jade. "Ben hier soir, je vais dans un bar à Montreuil, je demande un verre de vin, et le serveur me propose « un petit glouglou funky ». Je lui dis mais qu’est-ce que c’est que ce truc ! Je veux pas du glouglou funky, je veux du vin ! Et tu sais

ce qu’il me répond ? « Essaye mec, tu vas trop kiffer ». Je prends sur moi pour pas lui mettre une mandale, je goûte son glouglou funky, et c’était dégueulasse ! Ça faisait des bulles, ça sentait le poney, c’était pire que du napalm !"



