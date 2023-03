La chronique de Laurent Gerra du 23 mars

Dimanche prochain nous allons passer à l’heure d’été. Une mesure controversée et pas toujours simple à comprendre. Tournons vers Xavier Demoulin, présentateur vedette du journal télévisé de 19h45 sur M6 : "Bonjour les coquines et bonjour Madame. Attention ! Je rappelle à toutes les ménagères de moins de 50 ans responsables des achats que lundi prochain, 27 mars, à 19h45 il sera 20h45." Et alors ? : "Eh bien si vous oubliez de passer à l’heure d’été vous arriverez avec un retard de 60 minutes à notre rendez-vous de 19h45. J’aurai déjà pris ma douche et je serai au lit."



Après avoir endormi toute l’équipe de la matinale de RTL début mars, Le 7 avril prochain, sur TF1, l’hypnotiseur Messmer va tenter de battre un nouveau record du monde. Bonjour Messmer : "Bonjour, vous autres de la matinale, comment ça va t’y ? Vous vous êtes bien remis de votre hypnose de l’aut’jour ? Pas d’effet secondaires ? Amandine Bégot, elle fait plus coin-coin ? M’sieur Calvi, y sonne plus l’cor et Isabelle Morini-Bosc, elle fait plus l’coq ?" Non, non, tout va très bien, rassurez-vous, Messmer. Revenons à votre prochain défi : pour fêter vos 10 ans de carrière en France vous allez endormir 1000 personnes en moins de 6 minutes devant huissier, c’est bien ça ? : "Pour sûr que j’m’en vais les hypnotiser avec mes pouvoirs extra-sensoriels. Pis les téléspectateurs aussi, y vont s’endormir. Ça passe sur TF1 mais ils vont sommeiller autant que s’ils étaient devant un documentaire sur les volcans de France 5 ou un spectacle de danse sur Culture Box."



Comme nous vous le disions tout à l’heure, la bonne nouvelle pour tous les Français, c’est que dimanche à deux heures du matin qu’aura lieu le très attendu passage à l’heure d’été ! : "Oh nooooon…" Tiens Michel Houellebecq… ça ne vous rend pas heureux de passer à l’heure d’été ? Vous qui avez tout le temps froid ! : "Non mais j’ai froid aussi l’été, c’est pas la question, j’ai froid tout le temps. L’été dernier j’ai passé une semaine au Maroc en doudoune et sous-pull thermolactyl, et… j’avais froid. Ce qui me gêne avec l’heure d’été, c’est que ça rend les gens heureux." Et alors, c’est plutôt une bonne nouvelle… : "Ben pas pour moi. Quand les gens sont heureux, ils ont envie de lire des livres joyeux, à la Aurélie Valogne…"

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info